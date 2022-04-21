اليوم.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات الربيع 2022

تشارك اليوم الخميس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع 2022 للبنك الدولي وصندوق النقد، ضمن المتحدثين، حيث سيتم مناقشة تمويل العمل المناخي، والاقتصادات التي تمر بمرحلة تحول، وإحداث تحوّل في المناخ.

ومن المقرر أن يشارك أيضًا، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ومختار ديوب المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ورايان ماري توماس الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الأخضر، وماري بانجيستو المديرة المنتدية لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وعدد من أساتذة الاقتصاد حول العالم.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن الصلة بين التنمية وتغير المناخ باتت أكثر وضوحاً، ويتطلب الوفاء بالأهداف المتعلقة بالاثنين معا استثمارات كبيرة منخفضة الكربون وقادرة على الصمود، كما سيتطلب تبني نُهج تعالج الاقتصاد السياسي للتحول منخفض الكربون وتساعد المجتمعات المحلية على بناء قدرة طويلة الأمد على تحمل آثار تغير المناخ..

كما سيتم مناقشة الإجراءات اللازمة لإيجاد بيئات مواتية، والاستفادة من مجموعات مختلفة من رأس المال في الوقت المناسب، لتلبية الاحتياجات المحددة، مع إشراك المجتمعات المحلية وإقناعها بأهمية التحول منخفض الكربون والقادر على الصمود في العالم.