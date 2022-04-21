احتفالات فنية بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية.. الليلة

فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، أقيمت مساء الأربعاء 19 رمضان، عدد من الأنشطة بمراكز الإبداع التابعة له.

وقدمت فرقة "النيل للآلات الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي إبداعاتها الموسيقية لجمهور السيدة نفيسة، كما قدمت فرقة "التنورة التراثية" عروضها الفنية المتميزة بمركز إبداع "قبة الغوري" بمنطقة الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية، وسط حضور جماهيري كبير.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، استمر العرض المسرحي (صحينا ياسينا)، تأليف خميس عز العرب، ومن إخراج عصام الشويخ، العرض بطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، إبراهيم جمال.

ليلة روحانية بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

وفي سياق متصل، تقام اليوم الخميس الموافق 20 رمضان، عدد من الأنشطة بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافي، حيث البداية مع ليلة فنية لكورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافي بمقر المركز بالسيدة نفيسة ،والذي يضم عددًا من المواهب من ذوي الهمم، ويقدم باقة من أجمل الأغنيات احتفالًا بشهر رمضان المعظم منها: "رمضان جانا"، "حالو يا حلو"، "أهو جه يا ولاد ".

كما تقدم فرقة "دراويش المولوية" إبداعاتها الروحية بمركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر، والتى تقدم عروضها الصوفية الشهيرة، كما تقدم عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية الصوفيه منها يا "إمام الرسل ياسندي"، "أنت باب الله معتمدي"، "وبدنيايا وآخرتي"، "يا امام الرسل خذ بيدي".

وفي مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز يستمع الجمهور إلى نخبة مختارة من الموشحات والتواشيح الدينية يقدمها الشيخ إيهاب يونس وفرقته الموسيقية، منها مقطوعة "أدركنا يا الله" ، ثم أغنية " هليت يا شهر النور" ، أنشودة " يا مالك القادري "، وغيرها من الأغنيات الدينية.

جدير بالذكر، أن إيهاب يونس تخرج فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وبدأ مشواره منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين، منهم النقشبندى والهلباوي والفيومي وطوبار.

الفنان ماريو سعيد بمركز إبداع بيت العود

إما جمهور العود فهو على موعد مع الفنان ماريو سعيد وفرقته بمركز إبداع بيت العود العربي ــ ببيت الهراوي ــ خلف الجامع الأزهر، يتنوع البرنامج ما بين مؤلفات الفنان والأعمال التراثية، منها: "كسكيتا"، خطوات، "لف ودوران" ، تنهيده"، "سماعى بياتى"، "شورى" لعبد داغر، "فجر " لسيد درويش ، ميدلى عبد الوهاب.

تخرج ماريو من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان العالمي نصير شمة بتقدير عام جيد جدًا، ثم عمل استاذًا ببيت العود بعد التخرج منه، له العديد من المؤلفات الموسيقية، و أسس فرقته "صول " و أقام معها الكثير من الحفلات فى مختلف المسارح في القاهرة وخارجها بالإضافة إلى حفلاته الفردية.

وعلى الجانب الآخر، تختتم مسرحية "صحينا يا سينا" عروضها المسرحية بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، والتي قدمت 4 ليالي مسرحية على مسرح القصر، المسرحية من تأليف خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ.