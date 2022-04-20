الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

500 جنيه للساعة.. ضبط سيدة تدير شقتها للدعارة بالغردقة

حبس
حبس

نجح ضباط مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، في ضبط سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية في الآداب بمنطقة القيادات بالغردقة.

وتلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي،  مدير المباحث الجنائية،  بتمكن العقيد رامي الشيخ،  رئيس مباحث الآداب،  والمقدم محمود عبدالوهاب،  معاون المباحث،  من ضبط سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات بالغردقة، وتم ضبطها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البحر الاحمر وزارة الداخلية الأداب مديرية أمن الاعمال المنافية للآداب مديرية أمن البحر الأحمر أعمال المنافية للآداب

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جماعة المختلين وطنيًا!

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