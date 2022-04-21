تعرف على عدد تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم رسميا عدد التأشيرات الخاصة بالحج والتي تم تخصيصها لكل دولة، وبحسب المنشور الصادر من وزارة الحج السعودية فقد خصصت المملكة 35 ألفا و375 تأشيرة حج لمصر، من إجمالي 850 ألف تأشيرة المخصصة للحجاج القادمين من دول العالم الإسلامي، بنسبة 85% من المليون تأشيرة للحجاج المسموح لهم أداء مناسك الحج هذا العام.

الحج هذا العام

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت قبل أيام الشروط والضوابط المنظمة لموسم الحج هذا العام، بعد أن قررت المملكة رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وكذلك رفعت عدد الحجاج إلي المليون.

شروط الحج هذا العام

وترصد الدستور أبرز شروط الحج التي أقرتها المملكة هذا العام وهي كالآتي:

أولا: أن يكون الحاج من الفئة العمرية الأقل 65 عامًا.

ثانيا: ضرورة استكمال جرعات التحصين الأساسية المعتمدة دوليا من لقاح كوفيد-19 المعتمدة كذلك اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

ثالثا: اشترطت المملكة على القادمين للحج من الخارج ضرورة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا المستجد خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى مطاراتها.

رابعا: وزارة الحج السعودية أكدت ضرورة التزام جميع الوافدين إليها من الحجاج بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتباع التعليمات الوقائية المقررة خلال أداء مناسك الحج لهذا العام بهدف الحفاظ على صحته الحجاج وسلامتهم.

الأوراق المطلوبة من الحجاج المصريين

جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اي ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺛﺒات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ

صوره ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ .

12 ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﻘﺎس 6×4.

شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد.