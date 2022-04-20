الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تبرز نتائج مبادرة رمضانك صحة خلال 15 يومًا (إنفوجراف)

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأربعاء، نتائج مبادرة "رمضانك صحة"، التي أطلقتها الهيئة، للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مطلع شهر رمضان وذلك من خلال إنفوجراف نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

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وقال بيان لهيئة الرعاية الصحية إنه خلال فعاليات المبادرة تم الكشف على 10 آلاف حالة زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، فيما تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي لـ 8500 ضمن فعاليات المبادرة، منذ بدء انطلاقها وحتى الآن.

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تابع البيان "تستهدف مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان، الكشف على 3 فئات وهم مرضى السكري ومرضى الضغط، والمصابين بمَرَضَيّ السكر والضغط معًا.

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أشار البيان إلى الأهداف السبعة لمبادرة هيئة الرعاية الصحية "رمضانك صحة" بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ بالكشف على أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر والضغط في منازلهم، والتوعية والتثقيف الصحي بأنماط التغذية الصحية السليمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وقياس العلامات الحيوية للمرضى من مستوى ضغط ونسبة السكر العشوائي ومعدل النبض في منازلهم، مروًا بتوجيه المرضى لوحدات طب الأسرة حال الاحتياج لإجراء الفحوصات ذات المستوى الأعلى أو زيارة طبيب الأسرة، أو إحالة المريض لاخصائي بأحد مراكز طب الأسرة أو المستشفى حال الاحتياج لذلك، وصولاً لصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، والتوعية الصحية والتأكيد على الالتزام بمواعيد تناول الأدوية للمرضى وذويهم.

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تأتي تلك المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان، خاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر .

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