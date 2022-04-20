«العيد فرحتنا».. اجتماع تنسيقي لإقامة معارض بيع السلع للمواطنين بالمنوفية

قال إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه سيتم تنظيم معارض لبيع مستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة وذلك تحت مبادرة "العيد فرحتنا" والتى سيتم تدشينها قريبا وستستمر حتى أول أيام عيد الفطر، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والجهات المعنية لإعداد تقرير شامل ومفصل عن الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض لضمان تلبية كافة إحتياجات المواطنين.

عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة التجهيزات والترتيبات الخاصة لإقامة معارض " العيد فرحتنا" لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة لجموع المواطنين، جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد و الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه سيتم إنشاء تلك المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة والمناطق الأكثر احتياجًا لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إليها بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى أن تلك المعارض ستضم كافة مستلزمات عيد الفطر والملابس الجديدة والأقمشة والأحذية بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالسوق وسيتم عرض حزمة حوافز و تيسيرات لأصحاب السلع والتجار المشاركين بالمعرض في تخصيص الأماكن وتوفير كافة المرافق العمومية بالمجان لتشغيل تلك المعارض.

وتم التنبيه، على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المشاركين بالمُعارض من أصحاب السلع والتجار، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهود الشبابية لإنجاح المبادرة وتكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض وخاصة للأسر الأكثر إستحقاقاً بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه بعرض تقرير يومى عبر غرفة عمليات المركزية بالديوان العام عن موقف الترتيبات لتلك المعارض ومدى انتظام العمل بها حفاظا على الصالح العام.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكدًا دعمه الكامل للمبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.