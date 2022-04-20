الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد بالمرافق والقطاعات لاستقبال عيد الفطر بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام أمنة - محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتواجد المستمر لكافة القيادات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية، للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التزام كافة الجهات المعنية بتعليمات وضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة،و السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

كما  وجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتعقيم وتطهير جميع المساجد التى ستشهد صلاة العيد والالتزام بكافة الإجراءات المقررة أثناء الصلاة والخطبة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف الحملات خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدى فى المهد على الفور، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز خلال فترة الأعياد.

مع تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فوراً مع أية تجمعات للمخلفات المنزلية ورفع الإشغالات بالشوارع للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، وقيام مديرى مشروعى المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بالسيطرة على حركة المركبات التابعة لهم وتوفير الأعداد اللازمة والتأكد من انتظام العمل بهذه القطاعات، والتنبيه على رؤساء المدن بتشديد الرقابة على كافة المنتزهات والحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بأعمال صيانة ألعاب الأطفال وصلاحياتها للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، ومشاركة المواطنين فرحتهم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال وتبادل التهاني مع الجميع  بحلول عيد الفطر المبارك.

البحيرة الاسواق وزارة الأوقاف محافظ البحيرة عيد الفطر

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