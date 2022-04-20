رياح على الإسكندرية وطقس متقلب مع استقبال فصل الصيف (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، طقسا متقلبا، ونشاطا في حركة الرياح، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمقارنة بالأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع استقبال المدينة الساحلية فصل الصيف.

وأجرت «الدستور» بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، لرصد طقس اليوم، واستعدادات الشواطئ لاستقبال فصل الصيف.

ومع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب التقلبات الجوية، سادت حالة من الطقس المتقلب، ونشاط في حركة الريال، مع ارتفاع نسبي في أمواج البحر في بعض الشواطئ المفتوحة.

وعلى الرغم من الطقس المتقلب الذي شهدته الإسكندرية اليوم، شهد بعض الشواطئ تواجد المواطنين، فضلا عن ممارسة بعض الأطفال والشباب السباحة اليوم في مياه البحر، والاستمتاع بأجواء الربيع.

وعلى صعيد آخر، شهدت شواطئ الإسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الصيف، من دهان الأسوار، وإنشاء الوحدات الشاطئية الجديدة والتي تتناسب مع مشروع الهوية البصرية، فضلا عن إزالة أثار نوات فصل الشتاء.

كما افترشت الشواطئ الشماسي بالألوان والشكل الموحد ضمن مشروع الهوية البصرية، وذلك لاستقبال أهالي الإسكندرية لتناول الإفطار على شواطئ البحر.

الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الصيف

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائري الإسكندرية على الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه، حث اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عمال الشواطئ على أن تكون شواطئنا واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها، وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وحسن استقبال الرواد، كما استعرض خطوات الحجز الإلكتروني، مؤكدا على حق الحاجزين في الجلوس في الصفوف الأمامية على الشواطئ.