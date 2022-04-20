الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة مصرع ربتي منزل على يد زوجهما بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال جارة المتهم بقتل زوجتيه بإطلاق الرصاص عليهما بمنطقة كرداسة، قائلة: "سمعت صوت طلق نار خارج من المنزل قبل ميعاد الإفطار".

وأفادت الجارة في أقوالها أمام النيابة، أنها تربطها صلة قرابة من بعيد بالمتهم، ومنزلها يبعد قليلا عن منزله، "وقبل ميعاد الإفطار سمعت صوت طلق نار، ذهبت مسرعة لمنزل المتهم، ولقيته بيجري على عربيته وهدومه غرقانه في الدم، دخلت بسرعة للمنزل، لقيت زوجاته الاثنتان ملقيتان على الأرض وغارقتين في دمائهما". 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أطلق النيران في رأس الزوجة الأولى وتدعى "زاهية"، حتى سقطت قتيلة في الحال، بينما أطلق النيران في ذراع الزوجة الثانية وتدعى "ميرفت" بالإضافة إلى أنه قام بتسديد طعنات لها، وعند نقلها للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أطلق النيران على إحدى زوجتيه وتدعى "زاهية عامر" تبلغ من العمر 42 عامًا والأخرى طعنها عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض (مطواة).

وأفادت التحقيقات، أن الواقعة كانت نتيجة خلافات زوجية بين الزوجتين والزوج (المتهم).

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أطلق الرصاص عليهما، بعدما كانتا يتشاجران مع بعضهما، فأطلق عدة طلقات عليهن، فسقطتا قتيلتين وفر هاربًا على الفور.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بوجود قتيلتين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدتين إحداهما توفيت إثر إصابتها بطلق ناري، والأخرى ما زالت على قيد الحياة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنها فارقت الحياة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وبإجراء التحريات تبين أن عامل قتل زوجتيه بطلقات نارية وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة المتهم زوجتيه النيابة منطقة كرداسة

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