«صنَّاع الخير» تفتتح مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية بالبدرشين.. غدًا

تفتتح مؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية، غد الخميس، في احتفالية كبرى، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك مركز البدرشين.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء "صنَّاع الخير" للتنمية، إن المؤسسة في إطار سعيها التنموي الدائم، تفتتح غدًا أحد مشروعات "صنَّاع الخير" الرائدة لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة وإعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية، وسيكون به أيضًا مركز لمحو الأمية وتعليم الكمبيوتر.

وأضاف زمزم، في بيانٍ له اليوم، أن "صنَّاع الخير" من إسمها يؤكده اهتمامها بتحويل العمل الخيري إلى صناعة واستدامة، حيث أنه سبق للمؤسسة إفتتاح مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم ، والمصنع الأن أصبح يقوم بإنتاج متميز، ونسعى للتعاقدات والتصدير خلال الفترة المقبل.

وعن أنشطة "صنَّاع الخير" في رمضان، أشار رئيس مجلس الأمناء، إلى أنه سوف يتم استكمال مبادرة "بالخير جايين" خلال الأيام القليلة المتبقية من شهر رمضان الكريم، وهي المبادرة التي انطلقت بأكثر من مرحلة، وتستهدف دعم غير القادرين بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة في أنحاء الجمهورية.

مستطردًا: «نطمح في زيادة عدد الكراتين إلى 100 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان، حيث بدأنا التوزيع في أكثر من محافظة، منها قنا، أسوان، المنوفية، الشرقية، جنوب سيناء، الأقصر، الجيزة وسوهاج وأسيوط والفيوم والغربية بالتعاون مع السادة المحافظين، وبالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة».

وأعلن رئيس مجلس أمناء "صنَّاع الخير" أنه سوف سيتم اطلاق مشروع كبير بالتعاون مع بنك القاهرة في أسوان بعد العيد مباشرة في 12 قرية يستهدف احياء الحرف التراثية واليدوية في قرى النوبة.

وأشار إلى أن مبادرة قدم صحيح لحماية مرضى القدم السكرى من البتر تواصل عملها خلال شهر رمضان المعظم لاستقبال الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان داخل 20 مستشفى جامعى بالتعاون مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية واساتذة الأوعية الدموية بالجامعات المصرية.