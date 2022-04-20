الصحة العالمية: لن تنتهى جائحة كورونا إلا برفع المناعة وزيادة نسب التطعيم

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى وصول التطعيم بلقاحات كورونا فى بلدان إقليم شرق المتوسط لنسبة 70%.

وأوضحت أن العديد من دول الخليج حققوا نسبة 70% من التطعيم بلقاحات بفيروس كورونا، وهناك دول حققت نسبة 40%، في حين أن هناك 5 أو 6 دول لم تصل لنسبة 10% الأمر الذى قد يزيد من تفاقم الجائحة لكونه فرصة لظهور تحورات جديدة.

وحول موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، أكدت الدكتورة رنا الحجة أنه مازالت هناك متابعة لفيروس كورونا من خلال لجان للمتابعة وعلى أساسها يتم التقرير ما اذا وصلنا لمرحلة انتهاء الجائحة من عدمه.

وأضافت أنه لا يمكن التوقع بعد متى سيتم انتهاء جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بتقوية المناعة وزيادة نسب التلقيح بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هدفنا الحالى التقليل من عدد الاصابات الخطيرة والوفيات وزيادة نسب التطعيم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن بعد، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، حيث سيسلط المؤتمر الضوء على آخر مستجدات وضع الجائحة في شرق المتوسط والمسار المستقبلي المحتمل للجائحة بما في ذلك اللقاحات والتحورات الجديدة.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.