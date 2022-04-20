الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كيما» تستهدف 426.4 مليون جنيه أرباحا خلال 2022-2023

كيما
كيما

كشفت الموازنة التخطيطية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع بنحو 426.41 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل (2022- 2023).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.29 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل والذي سيبدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023.

وتستهدف الشركة استثمار نحو 98.95 مليون جنيه لإحلال وتجديد المصانع خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 331.23 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسارة بلغت 631.26 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق صافي ربح في حدود 350 مليون جنيه ومبيعات نحو ملياري جنيه في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.

وأشارت الشركة، إلى استهداف تحقیق صافي أرباح نحو 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021-2022.

وأضافت، أنه ستتم موافاة البورصة بالمؤشرات المالية الفعلية بعد عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 علی مجلس الإدارة.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 

مصر تخطيط الصناعات الكيماوية الكيماوية البورصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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