6 آلاف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6141 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، سداد الغرامة المقررة لـ6119 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لـ 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.