الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 آلاف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات الواقية

كمامة
كمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6141 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، سداد الغرامة المقررة لـ6119 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لـ 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية سداد الغرامة الإجراءات القانونية الغرامة المقررة مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ضبط المتهم بقضم إصبع مديره داخل مطعم بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟