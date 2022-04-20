سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بنطاق مجمع الأسواق بحي العرب، وذلك في أولى جولاته بمحافظة بورسعيد بعد توليه منصب السكرتير العام للمحافظة، رافقه خلالها الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

واستمع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، لشرح تفصيلي من مسؤولي المشروع حول نسب التنفيذ الحالية للجراج المتعدد الطوابق، والمدة الزمنية المحددة لإنهاء كافة الأعمال، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتقديم كافة الدعم لتنفيذ الجراج على أعلى مستوى بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يذكر أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث