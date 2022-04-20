أسعار العملات الرقمية.. صعود البيتكوين وانتكاسة «الريبل»

ارتفعت سعر عملة بيتكوين الرقمية الصعود للتداول فوق 40 ألف دولار، اليوم، بارتفاع 1.56%.

وتخوض العملات الرقمية مواجهة قوية غيرت مسار العديد من المستثمرين لاستبدال العملات الرقمية المشفرة بأدوات مالية أكثر تحوطا مثل الذهب والسندات.

"الدستور" ترصد أسعار العملات المشفرة وفقا لتعاملات البورصة العالمية

ارتفع سعر البيتكوين، وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، بنسبة 1.56%، ليصل إلى 41,340.0 دولار.

وارتفع سعر عملة إيثريوم بنسبة 1.77% مسجلًا 3,093.23 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو بنسبة 1.92% لتسجل 0.9466 دولار.

وارتفعت عملة سولانا Solana ورمزها SOL 6.93% لتسجل 464. 107 دولار.

وارتفع سعر دوج كوين بنسبة 3.84% إلى مستويات 0.144679 دولار.

وسجلت سعر عملة شيبا بنسبة 2.09% إلى مستويات 0.00025550 دولار.

وارتفع سعر العقود الذكية AV AX، هي العملة المشفرة في حدود 1.35%، إلى مستويات قرب 78.56 دولار.

وسجلت عملة Terra بنسبة 5.98% إلى مستويات 94.3258 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.76374 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

سرقة عملات مشفرة

وفي وقت سابق، كشفت واشنطن، أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية، مسؤولون عن سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار.

واوضحت السلطات الأمريكية، إن القراصنة الإلكترونيين سرقوا العملات المشفرة الشهر الماضي، عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة "آكسي انفينيتي".

وتعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، ما أثار شكوكا كبيرة تتعلق بالأمان في هذه الصناعة التي انتشرت بفضل ترويج المشاهير لها ووعود بتحقيق ثروات سريعة.

لعبة "آكسي أنفينيتي"

وطالت عملية السرقة الشهر الماضي، صانعي لعبة "آكسي أنفينيتي" وهي لعبة يمكن لمستخدميها كسب عملات مشفرة من خلال اللعب أو تداول الصور الرمزية الخاصة بهم، وذلك بعد أسابيع فقط على قرصنة نحو 320 مليون دولار في هجوم مماثل.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في بيان: من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي لازاروس غروب، وAPT 38، المرتبطتين بكوريا الشمالية، تتحملان مسؤولية السرقة.

واكتسبت شركة "لازاروس غروب" سمعة سيئة عام 2014 بعد اتهامها باختراق شركة الإنتاج السينمائي "سوني بكتشرز انترناشونال" انتقاما لإنتاجها فيلم "ذا انترفيو" الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.