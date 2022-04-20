49 وفاة و10 آلاف و211 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

سجلت اليونان 10 آلاف و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في البلاد إلى ثلاثة ملايين و252 ألفًا و248، والوفيات إلى 28 ألفًا و701 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونًا و765 ألفًا و426 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.