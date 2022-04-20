الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب بحزب المحافظين يطالب رئيس الوزراء البريطانى بالتنحى عن منصبه

رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى

طالب النائب الكبير عن حزب المحافظين البريطاني مارك هاربر، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بالتنحي عن منصبه بسبب سلوكه خلال الحجر العام، معتبرًًا أن رئيس الوزراء لم يعد جديرًا بالمنصب.

وكشف الوزير السابق أنه أرسل خطاب سحب ثقة إلى رئيس لجنة عام 1922 جراهام برادي بعد فترة وجيزة من اعتذار جونسون اليوم الثلاثاء في مجلس العموم، وفقًا للإندبدنت.

وقال هاربر للنواب: "يؤسفني جدًا أن أقول هذا، لكنني لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله"، متابعًا: "لدينا رئيس وزراء انتهك القواعد التي طلب من الجمهور اتباعها، ولم يكن واضحًا بشأن ذلك".

كما اقترح هاربر بأن جونسون ربما يكون قد انتهك القانون الوزاري، قائلًا إنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان".

واتهم هاربر رئيس الوزراء بتعزيز الثقافة السامة في المرتبة العاشرة، قائلًا إن أوضح مثال على ذلك هو احتفال الموظفين قبل ساعات من دفن زوج الملكة.

فيما يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذارًا كاملًا" أمام أعضاء البرلمان بعد أن غرمته الشرطة لحضوره حفل عيد ميلاد في انتهاك لقواعد "كوفيد -19".

وسيسعى جونسون إلى إقناع السياسيين بأن هناك قضايا أكبر يجب التركيز عليها أكثر من "بارتي جيت". 

حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني التنحي الحجر العام رئيس الوزراء سحب ثقة

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وائل لطفي

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