الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 18 محضر لأصحاب المخابز المخالفة بمحافظة الغربية

خبز
خبز

وجهت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإحكام السيطرة علي مخابز المحافظة ومواجهة التلاعب بمكوناته وأوزانه، وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بمركزي قطور والسنطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور، خلال 24 ساعة، وأشرف على الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، وأشرف على الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.

تحرير الانتخابات مخالفة اصحاب مخابز بلدية وسياحية قطور والسنطة

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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