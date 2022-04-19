«وحش قوي».. حكاية مسلسل لعبدالرحيم كمال أوقفته «الناقدة الحقانية»

في الحوار الذي أجراه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كشف السيناريست عبد الرحيم كمال كيف أنه كتب سيناريو خاص بعمل درامي، وعندما قرأته زوجته وناقدته الأولى قرر الاستماع لرأيها وعدم تقديم المسلسل.

ويفصح كمال عن الكواليس كاملة فيقول: "لم يكن «جزيرة غمام» هو مسلسلى هذا العام، كنت قد اتفقت مع شركة «سينرجى» على مسلسل آخر، كتبت منه حلقتين بالفعل، لكن حدث أننى قرأت المعالجة والحلقتين على زوجتى، فهزت رأسها، وقالت: وحش قوى.. مش حلو.. إنت عملت حاجات شكلها قبل كده.

ويضيف عبد الرحيم كمال: “تعاليت على ما قالته رغم أنها ناقدتى الأولى التى أثق فى كل ما تقوله لأنها «حقانية جدًا»، لكنى تعاليت، ولما عُدت إلى أوراقى مرة ثانية، تأكدت أن ما تقوله زوجتى صحيح، وتواصلت مع حسام شوقى فى «سينرجى»، وقلت له: ”أنا مش داخل معاكم رمضان السنة دى، وكان هذا بعد رمضان الماضى بـ٣ أشهر".

ويواصل: رفض حسام شوقى ما قاله عبدالرحيم، وأصر عليه أن يبحث عن عمل آخر، فقال له كمال: فيه حاجة فى دماغى كده من سنتين، بحبها جدًا، وكتبت منها شبه حلقة اسمها «جزيرة غمام».

ويبتسم عبدالرحيم ويكمل: قلت لحسام شوقى هذا وأنا واثق أنه سيرفض، لكنه قال: أنا موافق.. على بركة الله نشتغل على "جزيرة غمام".