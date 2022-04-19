ضبط 4 أطفال ألقوا أكياس مياه على السيارات فى دمياط

تمكنت أجهزة الأمن في دمياط من ضبط 4 من الصبية لإلقائهم أكياسًا مملوءة بالمياه على السيارات بقصد المزاح.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بقذف (4) من الصبية السيارات المارة بأحد الشوارع بدائرة القسم بأكياس ممتلئة بالمياه على سبيل المزاح.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديدهم وتبين أنهم (4 صبية - مقيمين بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم وأولياء أمورهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.