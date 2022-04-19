الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 3 أشقاء بتهمة قتل ولى أمر طالبة فى دار السلام.. غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا، محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت قرار الإحالة عن قيام المتهمين " عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أّ"، هارب، 46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آياتى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه، إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

كشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

المستشار أحمد أبو الفتوح محكمة جنايات محاكم التجمع محاكمة 3 أشقاء دار السلام

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