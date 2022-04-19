الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم مخزن مواد غذائية فى شارع شبرا بالقاهرة

حريق
حريق

شب حريق داخل مخزن مواد غذائية في شارع شبرا بالقرب من محطة مترو سانت تريزا، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية في القاهرة.


وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أتى على كمية من الكراتين داخل المخزن ولم يسفر الحريق عن أضرار مادية كبيرة، وأن النيران بدأت داخل المخزن ورجح رجال الحماية المدنية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، لكن السبب الحقيقي سيكشف عنه المعمل الجنائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

الحماية المدنية المعمل الجنائي حريق الدفاع المدني ماس كهربائي قوات الحماية المدنية

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