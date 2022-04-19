الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 اصطدمت بهم سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في طوخ

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بمنطقة نفق الحدادين بطوخ بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة نفق الحدادين بدائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ5 أشخاص أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة نفق الحدادين بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أصيب 5 أشخاص حادث سيارة بطوخ

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