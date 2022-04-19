الحبس سنة لـ 10 متهمين بالشروع في قتل شخصين بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة 10 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل فى اتهامهم باستعراض القوة ومحاولة فرض السيطرة وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر والشروع فى قتل شخصين.

كان المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "طارق . م"، و"محمود .م " 31 صاحب مطبعة مقيمة قرية شها مركز المنصورة، "محمد .م." 43 سنة كاتب بمستشفى دكرنس العام مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة،" أشرف .ع"54 سنة صاحب مصنع تريكو مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، و "محمد .ج "36 سنة سائق ومقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، و "فاروق .م." و"عبدالرحمن. م."، و"أحمد. م" 33 سنة مدرب كمال الأجسام مقيم بقرية شها مركز المنصورة، وشادى .ط " 30 سنة مهندس مدني مقيم بقرية شها مركز المنصورة، و"عوض .م" إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ 5 مارس 2020 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامها قبل بعضهم البعض والأهالي بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة والتأثير على الإرادة وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش ومحدث صوت والشروع فى قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء سكاكين وشوم، وقد وقع على هذه الجريمة عدة جرائم.

كما تم اتهام الأول بالشروع في قتل المجني عليهما "محمد. و" و"محمد. ح." عمدا بأن أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من بندقية خرطوش فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية، واتهام 7 متهمين من الأول حتى السابع بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء سكاكين وشوم وإتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه "أحمد م"، واتهام المتهمين من الثامن حتى العاشر بحيازة سلاح محدث صوت وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية.