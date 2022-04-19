الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يعتمد 9 مخططات تفصيلية للقرى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة المخطط التفصيلي  لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :- خريطة المخطط التفصيلي لقرية الزيني التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمص ،ة خريطة المخطط التفصيلي لقرية منشأة  الوكيل التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا بمركز أبو حمص،و المخطط التفصيلي لقرية البستان التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات. 

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة راضي التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حمادة، المخطط التفصيلي لقريتي رمسيس وطلعت التابعتين للوحدة المحلية لقرية معنية بمركز ايتاي البارود،و المخطط التفصيلي لقرية نظارة بويط التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية، وخريطة المخطط التفصيلي لقرية عزب دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو  بمركز كفر الدوار،وخريطة المخطط التفصيلي لقرية أحمد شوقي التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير. 

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع  لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي  وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار فى التنظيم  والتخطيط العمراني في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار المباني العشوائية داخل القرى والمدن.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وزارة الدفاع محافظ البحيرة كوم حمادة المخطط الإستراتيجي كفر الدوار مخطط

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