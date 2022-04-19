الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الليبي (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور صالح خطاب الساعدي، القنصل العام الليبيى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح.

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 وناقش اللقاء التأكيد على عمق علاقات الإخوة بين البلدين الشقيقتين مصر وليبيا وترابطهما على مر التاريخ مع العمق والامتداد الاستراتيجى، والنسب والمصاهرة، مع الاهتمام المصري بعودة الاستقرار وإعمار ليبيا. 

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وأكد محافظ مطروح على الاهتمام والرعاية المصرية للجالية الليبية بمصر مع توفير مزيد من الخدمات سواء التعليمية او الصحية وغيرها مشيرا  إلى قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البرى  مما يسهل مزيد من الحركة. 

وأوضح محافظ مطروح أعمال تطوير مستشفيات السلوم وبرانى مع قرب المسافة لاستقبال الأخوة الأشقاء من ليبيا، والتواصل الدائم والمستمر للاطمئنان على عبور الأشقاء الليبيين إلى مصر أو العودة إلى ليبيا.

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من جهته، أشاد القنصل الليبي بحفاوة الاستقبال وتواجده بين أشقائه، مثمنا جهود التنمية التي تجري على أرض مصر، مع شكر الجهود المصرية المبذولة والتعاون مع ليبيا على مر التاريخ. 

 

 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
IMG-20220419-WA0038
IMG-20220419-WA0038
محافظ مطروح القنصل العام قنصل ليبيا مطروح العمد والمشايخ

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وائل لطفي

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