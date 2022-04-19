محافظ الفيوم يتفقد مشروع تحسين الميكنة الزراعية بمركز إطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، محطة الزراعة الآلية بمركز إطسا، ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية بالتعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية ، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

وأشار محافظ الفيوم، خلال تفقده لمحطة الميكنة الآلية، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الآلات الموجودة بالمحطة، بما يسهل العمليات الزراعية على الفلاحين، لافتا إلى أهمية تدريب المزارعين على الميكنة الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدًا على الحفاظ على هذه الأصول بصورة اقتصادية سليمة والإدارة الرشيدة لها وصيانة الآلات بشكل دوري لتكون بكامل جاهزيتها.

كما أكد المحافظ، على توفير معدات الحصاد للمزارعين، وتخفيض قيمة الخدمة لهم بتلك الآلات بنسبة ٥٠% بناء على توجيهات وزير الزراعة، مشددا على تشجيع المزارعين للتوجه للزراعة الحديثة واستخدام الميكنة المطورة توفيرا للوقت والجهد، والتيسير على الفلاحين وتقليل التكاليف وزيادة محصولية الفدان.

الجدير بالذكر، أن محطة الزراعة الآلية باطسا تضم معدات عبارة عن، جرارات زراعية مختلفة القدرة، ومحاريث، وبلنترات لزراعة الحبوب، وسطارات لزراعة القمح، وحصادات كومباين بخزان، ومعدات آلية لحصاد وتربيط القمح، وأجهزة ليزر وقصابيات لتمهيد وتسوية التربة، ولوادر، وكلاركات، وأجهزة تومايز لرش المبيدات والأسمدة، وعزاقات، ومحاريث قلاب.

ولقي شخص مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات القطار بمحافظة الفيوم عندما حاول عبور شريط السكة الحديد بمنطقة قرية الزملوطي أثناء مرور القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة الزملوطي وفصل رأسه عن جسده أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر و صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد دون أن ينتبه لمرور القطار القادم من القاهرة الذي كان في طريقه لمحطة الفيوم.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.