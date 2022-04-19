الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع قرب العيد.. كيف تتوقف عن الاندفاع فى شراء أشياء غير ضرورية؟

توفير الميزانية
توفير الميزانية

يقترب العيد وتزداد الحاجة إلى شراء ملابس وعدد من الأمور الأخرى، وبالنسبة لجيل الألفية من الصعب معرفة كيفية التوفير بميزانية ضئيلة ،كما أن لديهم قوة شراء اندفاعية تجاه أشياء غير ضرورية، لكن المفتاح لتقليل إنفاقك هو القليل في كل مجال.

ويقدم موقع  balance عدة طريق لتخفيض النفقات:

أعد قائمة المشتريات من البقالة قبل الذهاب إلى المتجر
إذا ذهبت إلى متجر البقالة دون قائمة، فقد يكون من المغري شراء مزيد من الطعام، قم بالتخطيط المسبق لما ستحتاجه قبل الذهاب إلى المتجر ليس فقط للتأكد من أنك لن تنسى شيئا لكن أيضًا لتجنب التقاط حاجات إضافية لا تحتاجها.

تساعد القائمة على التأكد من تجنب القيام برحلة وإغراء آخر، ويمكن أن يساعد أيضًا في جعل إعداد الوجبات ميسور التكلفة.

كيف يمكن ضبط ميزانية البيت في شهر رمضان؟

تعيين حد التسوق
اجعل من المعتاد تجنب شراء الأشياء بدافع، إذا وجدت نفسك تريد معطفًا باهظًا عثرت عليه في مركز تجاري، انتظر يومًا أو يومين ولاحظ ما إذا كنت لا تزال تفكر فيه، وفي غضون ذلك ابحث عبر الإنترنت عن كوبونات قابلة للطباعة أو أكواد ترويجية من تطبيقات القسائم التي يمكنك تطبيقها لتوفير المال.

نظف خزانتك 

نحن في موسم الربيع، قد يكون الوقت قد حان لتصفح خزانتك والتخلص من العناصر التي لا ترتديها أبدًا، تشغل هذه الملابس مساحة إضافية وقد تكسبك بعض النقود الإضافية.

في الأزمات الأقتصادية.. طرق لتوفير أموالك والعيش على ميزانية محدودة

استخدم تطبيق الميزانية
من السهل الإفراط في الإنفاق عندما لا نضع حدودًا ونخضع أنفسنا للمساءلة، يمكن أن تساعدك بعض التطبيقات في تتبع الإنفاق اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لمعرفة المكان الذي تحتاج إلى تقليصه وتلقي المشورة الشخصية بناءً على احتياجاتك وأهدافك المالية.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 وعدد أيامها

العيد ميزانية البقالة ملابس الربيع تسوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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