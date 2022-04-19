«الإنقاذ النهري» يكثف جهوده لانتشال جثة سائق غرق في بحر شبين الغربية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، جهودها لانتشال جثمان سائق لقي حتفه غرقا ببحر شبين أمام قرية كفر ششتا مركز زفتى.

و تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق سائق في بحر شبين أمام قرية كفر ششتا.

بالفحص تبين نزول سائق يدعى "م.ك" 30 سنة مقيم قرية ميت هاشم مركز سمنود، بالنزول للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ.

و تكثف القوات جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.