تفعيل منظومة الامتحانات الإلكترونية بجامعة سوهاج العام الدراسي المقبل

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائيًا واستبدالها بالنظام الإلكتروني بجميع الكليات؛ لمواكبة التطورات العالمية في تطبيق نظام التحول الرقمي في أنظمة التقويم، بداية من العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية و الالكترونية بالجامعة، ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات "IT" بالكليات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية بمختلف إصداراتها ومسمياتها، مؤكداً على أهمية تدريب الكوادر البشرية، وتطوير المقررات الالكترونية لتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها، بما يحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقمياً.

ولفت إلى أن ابتداءً من العام الدراسي الجديد سيتم تعميم الاختبارات الإلكترونية بجميع الكليات بعد نجاح التجربة على القطاع الطبي، وإلغاء العمل بالامتحان الورقية بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تعليم الكتروني قائم على النظام التفاعلي يتضمن تقييم الكتروني للطالب لحظيًا، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائيًا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حشمت، إن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مدى استعداد الكليات المختلفة بالجامعة فيما يتعلق بتجهيز المنصة الإلكترونية لأعمال الامتحانات ورفع المقررات الالكترونية بالأساليب العلمية الحديثة.