بساكى ترفض التعليق على احتمال إدراج روسيا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية "للدول الداعمة للإرهاب".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "حتى الآن لن أدلي بأي توقعات بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن الصلاحيات لإدراج روسيا على هذه القائمة متوفرة لدى الإدارة الأمريكية و وزارة الخارجية.

وأضافت أن "وزير الخارجية يجب أن يحدد ما إذا كانت حكومة الدولة تدعم أعمالا إرهابية".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في حديث لقناة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "تدرس الحقائق باهتمام وتدرس القانون" في هذا الشأن.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت نقلا عن مصادرها، بأن احتمال إدراج روسيا على قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" يدرس بمثابة "الأداة لمحاسبة روسيا" على الوضع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على قناعة بأن حربا بين الولايات المتحدة وروسيا "ليست من مصلحة" واشنطن.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "أعتقد أن أهداف الرئيس و واجباته تتمثل في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة والأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي".

وتابعت: "وهي لا تكمن في إطلاق الحرب مع روسيا، بل في بذل كل ما في وسعنا من أجل محاسبتها ودعم الجهود اللازمة على الصعيد الدولي وتقديم المساعدات العسكرية والأمنية للأوكرانيين والسلطات الأوكرانية".

وأكدت أن "هذا هو ما نعمل عليه... لكن حربا مع روسيا لا تصب في مصلحتنا، مصلحة الأمريكيين".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية تدخل واشنطن عسكريا في الأحداث بأوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.