الجيش اليمنى يؤكد مواصلة مليشيا الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية

أعلن الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة والضالع وحجّة وصعدة والجوف ومأرب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجيش اليمني رصد 74 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي اليوم منها 31 خرقاً في محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة.



وعلى رأس الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض وتصدى لها أبطال قواتنا المسلحة وأحبطوها في ساعاتها الأولى، كما أطلقت المليشيا الحوثية صاروخا على موقع للجيش اليمنى في جبهة البلق جنوب مأرب دون أضرار بشرية.



وواصلت المليشيا الدفع بتعزيزات إلى عدّة جبهات ومنها إلى مواقع في محور حيس بالحديدة، وتمثّلت بقيّة الخروقات بإطلاق نار متواصل على مواقع قواتنا بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في كافة الجبهات، وكذا تحليق الطيران الاستطلاعي المسيّر في كافة الجبهات المحيطة بمأرب، وفي جبهتي لودر وثرة بمحور أبين، واستمر طوال ساعات النهار.

على صعيد آخر ، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.



وشدد وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.



وأشار بن مبارك إلى مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.. مشددا على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.



كما استعرض بن مبارك، دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة.. مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق تطلعاتهم بالامن والاستقرار.