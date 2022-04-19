الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات رقابية على الأسواق بملوى فى المنيا

حملات تموينية بمركز
حملات تموينية بمركز ملوي

شنت إدارة تموين بندر ملوي جنوب محافظة المنيا حملة تموينية رقابية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحلات بيع المواد والسلع الغذائية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من صحة المعروض من السلع والمواد الغذائية تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال أيمن إسماعيل، مدير إدارة تموين بندر ملوي، أن ادارة تموين بندر ملوى، نفذت حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بنطاق مدينة ملوى.

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وأسفرت الحملة عن ضبط طن سكر حر، وضبط  نصف  طن دقيق حر بدون فواتير رسمية، بالإضافة إلي  تحرير 28 مخالفة تموينية تنوعت بين "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، عدم نظافة أدوات عجن، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان عن أسعار، عدم وجود سجل تجاري"، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، على مواصلة الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء الوزير أسامه القاضي محافظ المنيا، بضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وإحالتهم للنيابة العامة.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحملات التموينية تتم بصورة دورية ويومية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة وذلك للسيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية حرصًا على صحة وحياة المواطنين، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم وجميع المخالفات للنيابة العامة للتحقيق معهم.

المني تموين بندر ملوي ضبط 28 مخالفة وطن سكر حر أيمن إسماعيل اللواء أحمد السايس

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