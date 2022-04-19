الاختيار 3 ملخص الحلقة 17.. ظهور العقيد محمد مبروك وخطة اغتيال ياسر برهامي

شهدت الحلقة 17 من مسلسل «الاختيار 3» عدة أحداث، بينها ظهور العقيد محمد مبروك، وهو الضابط المسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين، إذ تحدث مع ضابط المخابرات المصرية زكريا يونس ليوضح له أنهم يعرفون تاريخ الإخوان «القذر»، متوعدًا بملاقاتهم للمصير الذي يستحقونه.

كما عرضت الحلقة، مخططات الجماعة الإرهابية لاغتيال كل من الشيخ ياسر برهامي، والشيخ رسلان، لتعاونهما مع الجيش والشرطة.

وبين الأحداث التي عرضها المُسلسل كذلك رفض إسراء تكليف مفتي التنظيم أبو منير بالزواج من أحد عناصر الجماعة، قائلة إنها تريد التفرغ لمحاربة قاتلي زوجها "الطواغيت" انتقامًا منهم، حسب قولها.



ويعرض الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.



كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".



أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:



ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء



مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.