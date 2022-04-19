وزير البترول فى عهد الإخوان: «مرسي قالى الجماعة قلقانة من تحديد الأسعار»

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، الذي تولَّى حقيبة الوزارة فترة حكم الإخوان، كواليس تُنشر لأول مرة حول الواقعة الحقيقية لمحاولة جماعة الإخوان بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي، التدخل في شؤون وزارة البترول والتحكم في أسعار منتجاتها، والتي أبرزته الحلقة الـ17 من مسلسل «الاختيار 3»، التي حملت عنوان "أزمة السولار".

وقال «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنَّ إعداد خطة ضبط أسعار المنتجات البترولية كانت في أبريل 2012 قبل أنَّ يتولَّى رئاسة الوزارة، مؤكدًا على أنَّ هذه الخطة كانت تستهدف زيادة جميع المنتجات البترولية، عدا البوتاجاز، لتزامنه مع فصل الشتاء، حيثُ وافق والوزراء على تأخير زيادة تسعيرة البوتاجاز، حتى انتهاء هذه الفترة، رأفةً بالمواطنين.

وأضاف أنَّ خطة تسعير البترول، كانت تضم وزيري البترول، ووزير التموين، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، والذين وافقوا على عدم تحريك سعر البوتاجاز، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنَّه تفاجأ بزيادة سعر البوتاجاز في مستودعات "الأنابيب" دون زيادتها بشكل رسمي من الوزارة، مشيرًا إلى أنَّ لجان شعبية تابعة لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، قائلاً: " جاني مدير مباحث التموين، اللواء أحمد موافي، وقالي يا فندم الوزارة مرفعتش سعر البوتاجاز لكن المستودعات بتبيعها غالية.. إيه القصة؟"، مشيرًا إلى أنَّ أنبوبة الغاز كانت تُباع بـ2 جنية ونصف، بشكل رسمي، في حين أنَّ المستودعات التابعة للإخوان كانت تُسعرها من أمام منافذها الشعبية بـ 10 إلى 15 جنيًها، موضحًا أنَّ الفارق في الأسعار كان يأخذه جماعة الإخوان.

على إثرها قام بتجهيز قرار برفع أسعار أنابيب البوتاجاز، ومعه ورقة استقالته، وقدمهما لرئيس الوزراء، مع بيان حالة الأسعار التي تتلاعب بها جماعة الإخوان، مُبينًا أنَّ القرار جاء تصديًا لسرقة الإخوان والحرية والعدالة في أسعار البترول، وهو ما أثار غضب الإخوان.

مرسي وافق على زيادة الأسعار

وتابع أنَّ المعزول محمد مرسي وافق على زيادة الأسعار، للحد من تلاعب اللجان الشعبية واستفادة الدولة بالفارق في سعر المنتجات، وعدم تعرض المواطنين لسرقة الإخوان وتغيير أسعار الأنابيب من حين لآخر.

وفي الساعة الحادية عشرة مساءً جاء اتصال له من الرئيس محمد مرسي، أخبره الأخير خلاله، أنَّ قرار وزارة البترول بتحديد أسعار البوتاجاز ، أثار غضب الجماعة، قائلاً: "الجماعة زعلانة من القرار"، ليرد عليه الأول في دهشةٍ مريبة: "جماعة مين يا فندم؟"، ليتضح بعد ذلك أنَّ جماعة الإخوان ترفض تحديد أسعار البوتاجاز، بهدف بيعها بيما يُناسب أسعارهم والسيطرة عليها في مستودعاتهم الخاصة.

واختتم حديثه قائلاً: "أنا قولت للرئيس أنا مش هدعم الإخوان والحرية والعدالة كل يوم على قفى المواطنين"، مرحبًا باستقالته في حال تدخل جماعة الإخوان في شؤون الوزارة والتلاعب بأسعار البترول.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء