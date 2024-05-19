الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة "الإسرائيلى" وزملائه لاتهامهم بقتل شاب بالقليوبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وخطفه وقتله باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، "هارب"، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "محمد. س" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أنه على إثر خلاف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريا "بندقية خرطوش"، حشوها بالطلقات ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمهم استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به باغته المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه - بنية إزهاق روحه - فسقط صريعًا وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعين الصلة بينه وبين ذويه، حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر 5 طلقات، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

محكمة جنايات بنها محاكمة 5 متهمين استخدام سلاح ناري بندقية خرطوش مركز شرطة الخانكة

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