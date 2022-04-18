الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة 17.. أبو بلال يستقبل علاء بعد انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي: «نورت أرض الخلافة»

الفنان ميدو عادل
الفنان ميدو عادل القائم بدور علاء

بدأت الحلقة 17 من مسلسل العائدون بلقاء بين علاء، الفنان محمد عادل، ورفيقه أكرم أو الملقب بأبو بلال كما أخبره، وذلك بعد أن التحق بالتنظيم الارهابي «داعش».

واستكمل المشهد اللقاء بين الصديقين، وقام أبو بلال بتسليم أغراض علاء له في حقيبته التي جاء بها، وقال له: «توكلت على الله نورت أرض الخلافة».

وكانت قد تناولت الحلقة السابقة مشاهد عديدة  لعلاء، الذي زرعه ضابط المخابرات العامة أمير كرارة وسط تنظيم "داعش" بعد شهور من التدريبات المكثفة والتجهيزات الأمنية التي أهلته للتجنيد داخل النظام.

ويعرض المسلسل حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

الحلقة ١٧ من مسلسل العائدون مسلسل العائدون الفنان محمد عادل أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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