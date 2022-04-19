التضامن: طفل من بين 160 طفلا مصاب بالتوحد

.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نمو بعض مهارات الطفل ذو اضطراب طيف التوحد يختلف عن نمو الطفل العادي، موضحة أن معرفة مراحل النمو الطبيعية للمهارات المختلفة بالنسبة للأطفال غير المعاقين، تساعد في تقديم برامج ناجحة للطفل ذو اضطراب طيف التوحد تجعله يلحق بقدر الامكان بإطار النمو الطبيعي.

وأضافت وزارة التضامن، من خلال إنفوجراف عبر موقعها الالكتروني، أن نسبة التشخيص باضطراب طيف التوحد تشخص بحوالي 1 لكل 160 طفلا تقريبا وفقا لمنظمة الصحة العالمية عام 2016، وتقدر نسبة 1 لكل 44 طفلا عند عمر 8 سنوات (وفقا لتقرير مركز التحكـم بالأمراض CDC في الولايات المتحدة الأمريكية 2021)، موضحا أن نسبة حدوثه أعلى لدى الذكور بأربع مرات منها لدى الإناث. ".

وأضافت أنه لا يوجد طفلين ذوي توحد متشابهين سواء من حيث عدد الأعراض الشائعة الظاهرة ولا حدتها، لافتة إلى أنه لابد من التشخيص والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز نمو الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعافيتهم على أمثل وجه.

وأوضحت وزارة التضامن، أن اضطراب طيف التوحد يصاحبها بعض المشكلات المعرفية والطبية والسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم، وعلى الجانب الآخر فقد يبرع بعض الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في الموسيقى والرياضيات والفنون.

وأكدت أن أشخاص ذوي الإعاقة والتوحد حظوا في مصر باهتمام خاص، وتم تصنيف التوحد كإعاقة منفردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج، مشيرة إلي اهتمام الوزارة بالأشخاص ذوي التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، وتقوم بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال سواء فنيًا أو ماليًا، وكذلك الدعم الإعلامي.

FB_IMG_1650289431308