وزير السياحة والآثار يناقش مستجدات القطاع مع إدارة تنشيط السياحة

ترأس اليوم الإثنين، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وبدأ الدكتور خالد العناني الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجلس، مقدماً الترحيب بأحمد الشابوري خبير التسويق وعضو لجنة خبراء الترويج السياحي، ودينا عزت خبيرة التواصل والتسويق لانضمامهم لعضوية المجلس.

واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الاجتماع اليوم يأتي تزامناً مع الاحتفال بيوم التراث العالمي والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بهذه المناسبة.

وقام الوزير بإطلاع المجلس على صدور قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن إصدار هذا القانون جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة والآثار، حيث تضمن القانون دمج كلا من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.

كما أحاط أعضاء المجلس بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

كما استعرض الدكتور خالد العناني بإيجاز التيسيرات والتسهيلات التي تم بدء العمل بها، اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة السياحية، والتي سمحت لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.

وأضاف، أن التسهيلات تضمنت أيضاً تسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

ووجه الوزير الشكر لوزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية لجهودهم في هذا الملف المهم، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وقام بإطلاع المجلس أيضاً بموافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية، ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

كما تمت الإحاطة بقرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لتشجيع السياحة الثقافية، ومنها منح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2022.

وأشار الوزير بإيجاز إلى ما تمت مناقشته خلال ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.

كما أطلعهم على أنه تم صدور أول عدد من النشرة الإخبارية الشهرية للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، في شكل جديد، كأول مجلة إلكترونية تفاعلية تصدرها الوزارة E-Magazine، وذلك بدءاً من العدد الخاص بشهر مارس 2022.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال الفترة الماضية.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات للترويج للمقاصد والمدن السياحية المصرية المختلفة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر، بالإضافة إلى مقترحات تنشيط حركة السياحة الوافدة لمحافظات الصعيد وخاصة خلال أشهر الصيف، هذا بالإضافة إلى مناقشة قواعد الحملات الترويجية المشتركة.