الصين تكثف دعمها المالى للصناعات المتضررة من كورونا

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، إن البلاد ستكثّف الدعم المالي للصناعات والشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس "كوفيد -19"، في إطار عزمها اتخاذ خطوات لتخفيف التباطؤ الاقتصادي.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن بنك الشعب الصيني المركزي أن السلطات ستوجه المؤسسات المالية لتوسيع الإقراض وتسليم الأرباح للاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية دعم الأفراد المتضررين من فيروس كورونا بطرق أكثر مرونة، من خلال تأخير سداد القروض بشكل معقول وعدم تسجيل القروض المتأخرة، كما أنه يتعين على المؤسسات المالية شراء سندات الحكومة المحلية بشكل مناسب لدعم الاستثمار في البنية التحتية.