الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تكثف دعمها المالى للصناعات المتضررة من كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، إن البلاد ستكثّف الدعم المالي للصناعات والشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس "كوفيد -19"، في إطار عزمها اتخاذ خطوات لتخفيف التباطؤ الاقتصادي.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن بنك الشعب الصيني المركزي أن السلطات ستوجه المؤسسات المالية لتوسيع الإقراض وتسليم الأرباح للاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية دعم الأفراد المتضررين من فيروس كورونا بطرق أكثر مرونة، من خلال تأخير سداد القروض بشكل معقول وعدم تسجيل القروض المتأخرة، كما أنه يتعين على المؤسسات المالية شراء سندات الحكومة المحلية بشكل مناسب لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

بكين كورونا المتضررة من كورونا الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟