شاهد.. لحظة النطق بالحكم على قاتل بطلة العالم في كرة السرعة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوّه في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين وعضوية المستشارين هشام الشريف، وحسن دويدار وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد الميداني، الاثنين بتحويل أوراق المتهم إبراهيم. إ سائق، قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي وذلك في أولى جلسات محاكمته.

كان المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفية ارتكاب جريمته، إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلاً وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد خلفها مستغلاً ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيهًا، إلا أنها حاولت الهرب منه.

كان المستشار سعود نجيب المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم إبراهيم. إ، سائق تروسيكل، إلى محكمة الجنايات محبوساً؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم دسوق- قتل المجني عليها روان محمد عبد الوهاب الحسيني عبد الرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها فتتبع أثرها وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

كان والد المجني عليها طالب من خلال «الدستور» بالقصاص من القاتل هو الحل الوحيد في هذه القضية خاصة بعد اعترافه وتمثيله للجريمة.

أضاف الحسيني أنه بعد موت روان «القاتل سحب الفرحة من البيت كاملًا وكتب الحسرة والحزن على قلوبنا طوال الحياة»، موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة وهو ما تسبب في ارتياح الجميع، حيث كشفت الشرطة أن القاتل مسجل خطر وله 17 سابقة، وهو مؤشر خطر على وجوده طليقًا بين الناس فكانت النتيجة قتل «روان» لسرقتها.