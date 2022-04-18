الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المدخل الشرقي للمحافظة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، والمهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس خميس محمد علي، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس محمد المشنب ممثلًا عن جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والنقل، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين الري والزراعة وجهاز التعمير؛ لسرعة الانتهاء من أعمال تدبيش ترعة "الخلوة"، والبدء فورًا في أعمال الرصف، بالتوازي مع العمل في باقي قطاعات الطريق؛ للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما وجه المحافظ مسؤولي جهاز التعمير والشركة المنفذة بالبدء في أعمال تطوير ميدان الصينية، وكذلك الجزيرة الوسطى، وتوسعة الطريق.

وتشمل أعمال تطوير المدخل الشرقي لسوهاج، أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقي، وحتى ميدان "الثلاث وزات" بمدينة أخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقي، وكذلك رصف المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم العلوي بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين، لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم ـ سوهاج بطول 11 كيلومتر.

الصينية قامة مستوى عمل اجتماع خلال الزراعة تنسيق

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