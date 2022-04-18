محافظ البحيرة يتفقد الأسواق والمخابز لمتابعة الأسعار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صباح اليوم، عددًا من السلاسل والأسواق التجارية بمدينة دمنهور لمتابعة انضباط الأسعار بكافة السلع الغذائية والمستلزمات والخضر والفاكهة وبيعها بأسعار مخفضة.

كما تفقد محافظ البحيرة، عددًا من المخابز البلدية والسياحية للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وفقًا للاشتراطات المقررة والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وتفقد المحافظ، سوق الهلال القديم بدمنهور لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة والتأكد من تحقيق الانضباط، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع واحتكار بعض التجّار.

ووجّه اللواء هشام آمنة، رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مماثلة بالتنسيق مع التموين لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بكافة الأسعار المقررة والضرب بيد من حديد لمحتكري السلع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية.

ورافق محافظ البحيرة خلال الجولة، نهال بلبع، نائب المحافظ، وحازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين ومديري مديريات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.