الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 3517 طن رخام وتداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ZAMZAM 1" التى ترفع علم سانت كيتس  ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7.4 متر وذلك لتفريغ 3517 طن رخام  بالميناء.

وأوضح البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

اقتصاد موانئ قناة السويس السويس اجراءات

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