الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الاثنين 10 سفن، بينما غادره 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، منها السفينة (VICTRESS) وترفع علم بنما ويبلغ طولها 75 مترا وبعرض 11 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11105 طن تشمل (2468 طن فوسفات و3380 طن مولاس و810 طن نترات أمونيا و1887 طن علف بنجر و1460 طن اسمنت معبأ و1100 طن فول صويا).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28042 طن تشمل 7672 طن حديد و1116 طن زيت طعام و7670 طن خردة و695 طن خشب زان و4000 طن فول صويا و6889 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 512 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 236 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94224 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 256313 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4443 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 512 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 236 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94224 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 256313 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4443 شاحنة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28042 طن تشمل:  7672 طن حديد و1116 طن زيت طعام و7670 طن خردة و695 طن خشب زان و4000 طن فول صويا و6889 طن قمح.

دمياط تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت أحداث دمياط حاويات

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وائل لطفي

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