دفن جثة موظف توفى أسفل عجلات القطار بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الاثنين، التصريح بدفن جثة موظف سقط أسفل عجلات القطار بمحطة قطار كفر صقر، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول" محمود ع ع " 51 عاما موظف بالمعاش مقيم كفر صقر جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته أثناء محاولته النهوض لاستقلال القطار من محطة كفر صقر فانزلقت قدميه أسفل القطار وتوفي بالحال.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.