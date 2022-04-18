الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملين بتهمة سرقة شركة فى مدينة نصر

حبس عاملين
حبس عاملين

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة تحوي مبلغا ماليا من داخل إحدى شركات الأثاث بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بسرقة خزينة تحوي مبلغا ماليا من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب"، كما أضافا بأنهما قاما بفتح الخزينة واستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماه فيما بينهما، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وتم بإرشادهما ضبط «الأداة المستخدمة في فتح الخزينة- جزء من المبلغ المالي المستولى عليه» بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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