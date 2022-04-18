رئيس شرطة ماريوبول: مدنيون يختبئون بمصنع آزوف ستال

قالت السلطات المحلية، إن هناك الكثير من المدنيين بجانب القوات الأوكرانية في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف عنيف.

وقال ميخايلو فيرشنين، رئيس شرطة ماريوبول للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من أمس الأحد، إن المواطنين يختبئون بالمصنع من القصف مع حصار القوات الروسية للمدينة المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وأضاف "هم لا يثقون في الروس. هم يرون ما يحدث في المدينة، ولذلك يبقون في مبنى المصنع".

ويتردد أن الآلاف من الجنود الأوكرانيين يتحصنون في مصنع الصلب الضخم، الذي يضم منشآت تحت الأرض.

وتخضع مناطق كبيرة من ماريوبول لسيطرة الجيش الروسي.

وقال فيرشنين إن نحو 100 ألف شخص مازالوا يتواجدون في مدينة ماريوبول.

وأضاف أن القوات الروسية تقوم بإزالة الركام من أجل الطعام، وانتشال الجثث ودفنها في مقابر جماعية.

وكان عدد سكان ماريوبول قبل الحرب يبلغ 400 ألف شخص. ويخشى أن الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم بعد الحصار والقصف المستمر.