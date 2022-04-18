الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس شرطة ماريوبول: مدنيون يختبئون بمصنع آزوف ستال

القصف الروسي
القصف الروسي

 قالت السلطات المحلية، إن هناك الكثير من المدنيين بجانب القوات الأوكرانية في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف عنيف.
وقال ميخايلو فيرشنين، رئيس شرطة ماريوبول للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من أمس الأحد، إن المواطنين يختبئون بالمصنع من القصف مع حصار القوات الروسية للمدينة المستمر منذ ثلاثة أسابيع.
وأضاف "هم لا يثقون في الروس. هم يرون ما يحدث في المدينة، ولذلك يبقون في مبنى المصنع".
ويتردد أن الآلاف من الجنود الأوكرانيين يتحصنون في مصنع الصلب الضخم، الذي يضم منشآت تحت الأرض.
وتخضع مناطق كبيرة من ماريوبول لسيطرة الجيش الروسي.
وقال فيرشنين إن نحو 100 ألف شخص مازالوا يتواجدون في مدينة ماريوبول.
وأضاف أن القوات الروسية تقوم بإزالة الركام من أجل الطعام، وانتشال الجثث ودفنها في مقابر جماعية.
وكان عدد سكان ماريوبول قبل الحرب يبلغ 400 ألف شخص. ويخشى أن الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم بعد الحصار والقصف المستمر.

القوات الأوكرانية مصنع آزوف ستال بمدينتي ماريوبول وفولنوفاخا تسوية ماريوبول بالارض عمدة ماريوبول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

أخبار فاتتك| إسرائيل تمنع المسلمين من دخول الأقصى بسبب الأعياد التلمودية وارتفاع أسعار الذهب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟