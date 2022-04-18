إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف حملات الإزالة و رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف، وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف و العشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمت إزالة حالة تعد بالبناء في حي غرب المدينة على مساحة 120 مترا، وإيقاف حالة بناء بقرية أبو حسيبة خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أبو عزيز، تحت إشراف سعيد محمد و على الكيال نائبا رئيس المركز باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه إنفاذاً للقانون وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بإزالة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص فوراً وفى المهد، فقد تم إزالة بناء بالبلوك الحجري لعدد 2 محل بدون ترخيص بحى شرق وكذلك تم فك شدة خشبيه دور سابع علوى بحي بحري، وتمت الإزالة بحضور خالد عبدالحليم رئيس قرية برطباط ورئيسا حي شرق وحي بحري وخالد عباس مدير المكتب الفني ومسئولي الإزالات والتنظيم والمعدات، وتم تكليف مسئولي التنظيم بالأحياء بمتابعة الحالات لعدم إعادة التعدي مرة أخرى.

وأضاف اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل بمركز ملوى، برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية، تمكنت من إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر، وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وإحالة المتعدي للنيابة العامة، مؤكدا تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف.

إزالة تعديات بمراكز المنيا

إزالة تعديات بمراكز المنيا