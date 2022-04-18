الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توافد طلاب الصف الرابع الابتدائى على المدارس لإجراء المهارات المهنية

طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائي

يتوافد على المدارس الابتدائية طلاب الصف الرابع الابتدائي لأداء امتحان المهارات المهنية والتي أكدت علي ضروريتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وتفتح المدارس أبوابها من الساعة السابعة صباحا وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم امتحان الطلاب في بداية اليوم على أن يتم بعد ذلك استكمال اليوم الدراسي.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

 

وتكون المهام الأدائية من يوم الإثنين ١٨/ ٤/ ٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢ على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).


والجدول كالتالى:
- يوم الإثنين الموافق 18 أبريل سوف يخوض الطلاب مادتين اللغة العربية والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 19 أبريل سوف يخوض الطلاب 3 مواد وهى العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء 20 أبريل سوف يخوض الطلاب الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة الأي سي تي.


من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر جروب "تعليمنا الجديد" لأولياء الأمور والمعلمين:  "أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل وإلغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة".

 

وأضاف: "أرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها لأننهم سوف يعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم".

 

وقال الوزير خلال جروب "تعليمنا الجديد": "تكون المهام الأدائية من يوم الأثنين ١٨/ ٤/ ٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢ على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه)."

طلاب اللغة الإنجليزية الدكتور طارق شوقي مهارات وزارة التربية والتعليم زير التربية والتعليم المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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